Вологжане рассказали, что думают про памятники Сталину, репрессии и своего губернатора

Два других памятника Сталину в области еще более скромные. Один бюст появился в этом мае в поселке Кадуй у музея краеведения, еще один в начале июля у входа в школу маленького городка Никольск. Оба соседствуют со старыми памятниками Владимиру Ленину. По сравнению с другими субъектами России, например, Северной Осетией, ~где число памятников Сталину уже перевалило за 20~, пример Вологодской области кажется очень скромным. Тем не менее, часть жителей, прочитав о новых памятниках в соцсетях, отмечает, что «памятники это хорошо, но у нас уже передоз» и предлагает «увезти памятники в Москву вместе с губернатором». Последний, однако, от новых скульптур открестился — обе представили как инициативу на местах, с которой губернатор не связан.