РИКЗ сказал, почему выпускники получают 0 баллов на ЦЭ

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Наличие нулевых результатов на ЦЭ говорит о том, что угадать правильный ответ достаточно сложно, заявил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.
В текущем году централизованный экзамен состоялся 26 и 29 мая — 65 выпускников получили нулевые результаты.
Руководитель РИКЗ выразил сожаление, что количество школьников, получающих 0 баллов, ежегодно стабильно.
«В этом году на централизованном экзамене 65 человек получили нулевой результат, в прошлом году — 67, в позапрошлом — 63. На централизованном тестировании эти цифры побольше, но тоже одного порядка», — сказал Миксюк в интервью БелТА.
На вопрос, почему выпускники получают нулевые результаты, он ответил, что к любому испытанию необходимо готовиться.
«В целом наличие нулевых результатов говорит о том, что угадать на тесте достаточно сложно. Многое сделано за последние годы для того, чтобы просто угадывать ответы на задания не было возможности», — пояснил директор РИКЗ.
Ранее институт огласил окончательные результаты ЦЭ и ЦТ в 2025 году. Максимально возможный результат — 300 баллов — на централизованном экзамене и централизованном тестировании показали 42 абитуриента.
При этом 305 человек получили 100 баллов дважды и 1851 абитуриент набрал «сотку» по одному учебному предмету.