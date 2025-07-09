Мужчина пострадал в Уфе в автоаварии, когда стоял перед своим «Рено»

Вчера вечером, 8 июля, в Уфе на Затонском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Toyota RAV4, за рулем которой был 40-летний мужчина, столкнулась со стоящим Renault Logan. В момент аварии водитель последней находился перед своим авто. В результате он получил различные травмы, его госпитализировали.
— По факту ДТП начато административное расследование, — сообщает ГАИ.
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