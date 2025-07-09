«Наследственность или питание»: омский врач назвала главные риски появления аллергии

Риск унаследовать склонность к аллергии составляет 30 — 40%, если этим недугом страдает один из родителей, и до 70%, если аллергией страдают оба родителя. Чем больше взрослых в семье страдают аллергией, тем выше вероятность передачи заболевания детям. Однако, болезнь может проявится не только как наследственный «подарок». Не все омичи задумываются, что казалось бы привычные вещи могут стать скрытыми причинами появления аллергии. К примеру, излишняя осторожность родителей, ограничивающих рацион детей, чтобы избежать пищевых аллергенов, может привести к обратному эффекту.