«Наследственность или питание»: омский врач назвала главные риски появления аллергии

8 июля в России отмечался Всемирный день борьбы с аллергией — повод поговорить о том, почему аллергические заболевания становятся все более распространенными. Почему аллергиков становится все больше, какие главные причины появления неприятных симптомов, что может быть скрытыми факторами в появлении болезни рассказала главный внештатный детский аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, заведующая Центром аллергологии и иммунологии Городской детской клинической больницы № 2 им. В. П. Бисяриной Светлана Старикова.
Скрытые и не очень причины проявления аллергии.
Риск унаследовать склонность к аллергии составляет 30 — 40%, если этим недугом страдает один из родителей, и до 70%, если аллергией страдают оба родителя. Чем больше взрослых в семье страдают аллергией, тем выше вероятность передачи заболевания детям. Однако, болезнь может проявится не только как наследственный «подарок». Не все омичи задумываются, что казалось бы привычные вещи могут стать скрытыми причинами появления аллергии. К примеру, излишняя осторожность родителей, ограничивающих рацион детей, чтобы избежать пищевых аллергенов, может привести к обратному эффекту.
«Чем меньше люди сталкиваются с бактериями в повседневной жизни, тем ниже бактериально-вирусная нагрузка и тем выше риск аллергии», — отмечает Светлана Старикова.
Андрей АБРАМОВ.
В 1989 году ученый Дэвид Стрэчен выдвинул «гигиеническую гипотезу», согласно которой чрезмерная стерильность окружающей среды снижает бактериально-вирусную нагрузку на организм и повышает риск развития аллергии. Это подтверждается статистикой: у жителей сельской местности аллергия встречается реже, чем у горожан.
«Иммунная система не учится адекватно реагировать на разнообразные продукты, что в будущем может спровоцировать аллергию. Однако, переизбыток “химии” и разнообразных добавок, также нежелательны. Мы сейчас имеем доступ к сотням видов продуктов питания, лекарств, биологически активных добавок и химических веществ. Не все они совместимы друг с другом, а их сочетание может вызвать непредсказуемые аллергические реакции», — добавляет Светлана Старикова.
Малыши, которые появились на свет путем кесарева сечения также находятся в группе риска. При прохождении через родовые пути малыш заселяется полезными бактериями, которые формируют его микробиом. У детей, рожденных с помощью кесарева сечения, этот процесс нарушен, что в будущем повышает риск развития аллергических заболеваний.
Стрессовая жизнь современного человека снижает иммунитет и провоцирует обострение аллергических заболеваний. Например, у студентов-астматиков во время сессии частота приступов увеличивается на 30% .Еще одной причиной появления аллергии могут стать частые поездки в другие страны с непривычным климатом.
«В наши дни люди путешествуют гораздо чаще и дальше, чем в прошлые века. А когда вы оказываетесь в другом климате, с другой экологией, продуктами питания и животными, то легко можете встретиться с новым аллергеном», — добавляет Светлана Старикова.
Михаил ФРОЛОВ.
По словам Светланы Стариковой, рост числа диагностированных случаев аллергии также связан с улучшением методов диагностики и повышением осведомленности населения. Для омичей еще одним фактором ухудшения самочувствия могут стать выбросы. Загрязнение воздуха и высокая концентрация химических веществ нарушают защитные функции организма.
Не забывайте о том, что появление аллергии может быть вызвано разными факторами, не занимайтесь самолечением, а при появлении первых симптомов обращайтесь к специалистам.
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