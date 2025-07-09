SHAMAN с Мизулиной и Ивлеева: как звезды отметили День семьи, любви и верности

— Вот есть концерты, гастроли, студии, съемки… А есть утро, когда все дома, на кухне пахнет кофе, дети спорят, кто первый — к блинам, а ты просто смотришь на них и понимаешь: вот оно, здесь — самое главное и настоящее, — отметил исполнитель.