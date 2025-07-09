SHAMAN с Мизулиной и Ивлеева: как звезды отметили День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечали День семьи, любви и верности. Отечественные звезды опубликовали в соцсетях семейные снимки и трогательные слова друг другу. Самые яркие поздравления — в материале «Вечерней Москвы».
В День семьи, любви и верности блогер Анастасия Ивлеева призналась, что семья — это самый большой дар, и пожелала каждому обрести свой уголок счастья.
Рэпер Баста поблагодарил судьбу за своих жену и дочерей, назвав их источником настоящего счастья, и пожелал всем испытать подобную радость.
— Сегодня отмечается всероссийский День семьи, любви и верности! Хочу поблагодарить судьбу за то, что она подарила мне любимых жену и дочерей. И желаю всем обрести такое счастье! — сказал артист в личном блоге.
Телеведущая Тина Канделаки подчеркнула, что семья — не помеха амбициям, а опора и сила, особенно важная в моменты риска и решений. Она пожелала каждому иметь рядом тех, кто любит без условий и помогает оставаться собой.
Певец Сергей Жуков поделился моментами семейного уюта, когда утро начинается с кофе, блинов и детского смеха. Он пожелал, чтобы у каждого был рядом человек, с которым все приобретает смысл.
— Вот есть концерты, гастроли, студии, съемки… А есть утро, когда все дома, на кухне пахнет кофе, дети спорят, кто первый — к блинам, а ты просто смотришь на них и понимаешь: вот оно, здесь — самое главное и настоящее, — отметил исполнитель.
Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также опубликовали совместные фотографии и подписали пост одним эмодзи красного сердца. На фото пара показывает пальцами жест в виде сердца.
Однако некоторые звезды в этот праздник решили пойти по иному пути и расторгнуть брак: судебный участок мирового судьи в Москве удовлетворил заявление актера Андрея Мерзликина о разводе с его супругой Анной. Это случилось в День семьи, любви и верности.