Таяние ледников связали с опасностью грозной волны извержений вулканов: Россия — не исключение

Недавний обзор, проведенный учеными, показал, что было проведено относительно мало исследований о том, как климатический кризис повлиял на вулканическую активность. Они заявили, что дополнительные исследования «критически важны» для того, чтобы лучше подготовиться к ущербу, наносимому извержениями вулканов людям и их средствам к существованию, а также к возможным обратным связям между климатом и вулканами, которые могут усилить климатический кризис. Например, ожидается, что более обильные осадки также приведут к увеличению числа сильных взрывных извержений.