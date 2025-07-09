Таяние ледников связали с опасностью грозной волны извержений вулканов: Россия — не исключение

Тающие ледники и ледяные шапки могут спровоцировать волну извержений вулканов, говорят ученые. Исследования, проведенные в Чили, показывают, что климатический кризис делает извержения более вероятными и взрывоопасными и предупреждает об опасности для Антарктиды.
Таяние ледников и ледяных шапок из-за климатического кризиса способно спровоцировать шквал взрывных извержений вулканов, говорится в исследовании.
Как пишет The Guardian, потеря льда ослабляет давление на подземные магматические очаги и повышает вероятность извержений. Этот процесс наблюдался в Исландии, необычном острове, расположенном на границе срединно-океанической тектонической плиты. Но исследование, проведенное в Чили, является одним из первых исследований, которые показали всплеск вулканизма на континенте в прошлом, после окончания последнего ледникового периода.
Глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива, в настоящее время приводит к таянию ледяных шапок и ледников по всему миру. По словам исследователей, наибольший риск возобновления извержений вулканов существует в Западной Антарктиде, где под толщей льда скрыто по меньшей мере 100 вулканов. Весьма вероятно, что этот лед исчезнет в ближайшие десятилетия и столетия по мере потепления в мире.
Извержения вулканов могут временно охладить планету, выбрасывая в атмосферу частицы, отражающие солнечный свет. Однако продолжительные извержения приведут к выбросу в атмосферу значительного количества парниковых газов, включая углекислый газ и метан. Это еще больше разогрело бы планету и потенциально создало бы порочный круг, в котором повышение температуры растопило бы лед, что привело бы к дальнейшим извержениям и еще большему глобальному потеплению.
Пабло Морено-Йегер из Университета Висконсин-Мэдисон (США), возглавлявший исследование, сказал: «По мере того, как ледники отступают из-за изменения климата, наши результаты показывают, что эти вулканы продолжают извергаться чаще и с большей силой».
Исследование, которое было представлено на конференции по геохимии имени Гольдшмидта в Праге и находится на завершающей стадии рассмотрения в научном журнале, касалось разбивки лагеря высоко в Андах, среди действующих и спящих вулканов.
При детальном исследовании одного из вулканов, называемого Мочо-Чошуэнко, использовалось радиоизотопное датирование для оценки возраста вулканических пород, образовавшихся до, во время и после последнего ледникового периода, когда патагонский ледяной покров толщиной 1500 метров покрывал этот район. Анализ минералов в горных породах также показал глубину и температуру, при которой они образовались.
Эти данные показали, что толстый ледяной покров сдерживал количество извержений между 26 000 и 18 000 годами назад, позволяя большому резервуару магмы накапливаться на глубине 10−15 км под поверхностью. После того, как лед растаял примерно 13 000 лет назад, давление на магматическую камеру ослабло, газы в жидкой или расплавленной породе расширились, и последовали взрывные извержения.
«Мы обнаружили, что после дегляциации вулкан начинает извергаться гораздо чаще, а также меняет состав», — рассказывает Морено-Йегер. Состав менялся по мере того, как магма расплавляла породы земной коры, в то время как извержения были подавлены. Это сделало расплавленную породу более вязкой и взрывоопасной при извержении.
«Наше исследование показывает, что это явление не ограничивается Исландией, где наблюдается повышенная вулканическая активность, но может также наблюдаться в Антарктиде», — сказал ученый. — Другие континентальные регионы, такие как части Северной Америки, Новая Зеландия и Россия, также теперь заслуживают более пристального научного внимания".
Предыдущие исследования, напоминает The Guardian, показали, что после последнего ледникового периода вулканическая активность во всем мире возросла в два-шесть раз, но чилийское исследование было одним из первых, которое показало, как это произошло. В 2004 году при анализе горных пород в Восточной Калифорнии было зафиксировано аналогичное явление.
Недавний обзор, проведенный учеными, показал, что было проведено относительно мало исследований о том, как климатический кризис повлиял на вулканическую активность. Они заявили, что дополнительные исследования «критически важны» для того, чтобы лучше подготовиться к ущербу, наносимому извержениями вулканов людям и их средствам к существованию, а также к возможным обратным связям между климатом и вулканами, которые могут усилить климатический кризис. Например, ожидается, что более обильные осадки также приведут к увеличению числа сильных взрывных извержений.