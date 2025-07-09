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В Москве двух человек задержали за похищение и избиение знакомого

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух жителей Москвы, которые в ходе конфликта похитили мужчину, увезли его в безлюдное место и избили. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, житель Обнинска познакомился с молодыми людьми в одной из соцсетей, после чего между ними возник конфликт. «Злоумышленники выяснили адрес потерпевшего и приехали к нему в город. Под предлогом разговора они заманили мужчину в свою машину, отвезли в безлюдное место, избили, записали происходящее на видео и скрылись», — написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что потерпевший смог добраться до города, где обратился за помощью в правоохранительные органы. «В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали их на территории Московского региона», — добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ, задержанные арестованы.

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