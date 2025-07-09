Лукашенко сказал о работе Детской железной дороги, как туристического бренда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работе Детской железной дороги имени Заслонова, сообщила пресс-служба президента.
Так, 9 июля белорусским лидером были направлены поздравления коллективу, воспитанникам и выпускникам Детской железной дороги имени Заслонова с 70-летием со дня ее образования.
Лукашенко обратил внимание на красивый мини-вокзал, настоящие подвижные составы, юные поездные бригады и увлекательные экскурсии, которые проходят на Детской железной дороге.
— Это не просто уменьшенная копия Беларускай чыгункі, а один из туристических брендов страны, популярный у минчан и гостей нашей столицы, — подчеркнул белорусский лидер.
Еще Лукашенко отметил, что на Детской железной дороге функционирует уникальный центр профессиональной подготовки и дополнительного образования подростков. И под управлением большой команды опытных наставников школьники не только постигают азы профессий на железной дороге, но и воспитываются в духе патриотизма, любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.
Белорусский президент заметил, что за прошедшие 70 лет обучение на Детской железной дороге прошли свыше 14 тысяч юношей и девушек, а затем многие из них связали свою судьбу с БЖД.
— Убежден, славные традиции, заложенные несколькими поколениями воспитанников и работников Детской железной дороги, будут только крепнуть и развиваться, — заключил глава страны.
Еще Александр Лукашенко сказал народному учителю Беларуси о повышении качества школы.
Тем временем Минобразования озвучило стоимость обучения в белорусских вузах на 2025 год: «В среднем 4000 рублей в год».
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