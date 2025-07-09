Лукашенко сказал о работе Детской железной дороги, как туристического бренда

Еще Лукашенко отметил, что на Детской железной дороге функционирует уникальный центр профессиональной подготовки и дополнительного образования подростков. И под управлением большой команды опытных наставников школьники не только постигают азы профессий на железной дороге, но и воспитываются в духе патриотизма, любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.