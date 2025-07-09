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Искусают, вымещая злобу: Нашествие комаров и мошкары ожидается в Москве и области из-за жары

Нашествие комаров и мошкары ожидается в Москве и области к выходным из-за возвращения жары. Также значительный рост кровососов прогнозируется в Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Ярославской, Липецкой и Новгородской областях, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По словам экспертов, к выходным 12−13 июля комаров и мошек станет значительно больше. Это связано с потеплением и дождями. Пик их активности ожидается с 19 июля и продлится около двух недель.

«Всё упирается в скорость развития личинок кровососов — рост от яйца до взрослой стадии проходит примерно за две недели. Предпочитают комары безрыбные водоёмы, где те их не съедят, чаще всего лужи и заболоченную местность. Соответственно, чем выше температура воды, в которой они развиваются, тем быстрее идёт рост. Поэтому если много больших луж и жарко, то они развиваются быстрее, откладывают новые яйца, из них выклёвываются личинки», — отметил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.

Ранее сообщалось, что в Москве продлён «оранжевый» уровень погодной опасности на фоне сильной жары. Режим будет действовать до 14 июля, столбики термометра превысят средние значения на 7−9 градусов. По информации Гидрометцентра, температура воздуха в столице может прогреться до 35 градусов.