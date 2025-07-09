Искусают, вымещая злобу: Нашествие комаров и мошкары ожидается в Москве и области из-за жары

«Всё упирается в скорость развития личинок кровососов — рост от яйца до взрослой стадии проходит примерно за две недели. Предпочитают комары безрыбные водоёмы, где те их не съедят, чаще всего лужи и заболоченную местность. Соответственно, чем выше температура воды, в которой они развиваются, тем быстрее идёт рост. Поэтому если много больших луж и жарко, то они развиваются быстрее, откладывают новые яйца, из них выклёвываются личинки», — отметил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.