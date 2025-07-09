CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

— Я сказал Путину: «Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора». А потом (Путин) такой: «Я вам не верю». Он сказал «Не может быть», а я сказал «Может», — говорит Трамп на одной из записей.