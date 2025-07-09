CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

CNN опубликовал аудиозаписи, сделанные в 2024 году во время предвыборных мероприятий президента США Дональда Трампа. На них кандидат в президенты рассказывает, как пытался отговорить российского лидера Владимира Путина от начала военной операции на Украине, пригрозив «разбомбить Москву». Об этих заявлениях уже сообщалось в мае 2024 года The Washington Post, однако аудиофайлы ранее не публиковались. Записи были сделаны на закрытых встречах с донорами в Нью-Йорке и Флориде.
— Я сказал Путину: «Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора». А потом (Путин) такой: «Я вам не верю». Он сказал «Не может быть», а я сказал «Может», — говорит Трамп на одной из записей.
Трамп утверждал, что Путин поверил его угрозе «на 10 процентов», но он не уточнил, когда именно состоялся разговор. По словам политика, аналогичное предупреждение он направил и председателю КНР Си Цзиньпину, заявив, что в случае нападения на Тайвань США готовы «разбомбить Пекин». Лидер Китая, по утверждению Трампа, переспросил с удивлением, но в итоге тоже поверил — «на 10 процентов», хотя, как подчеркнул Трамп, «достаточно было бы и пяти процентов».
По словам республиканца, после этого между ним и Си Цзиньпином не возникало проблем. Записи были предоставлены авторам книги о выборах 2024 года — Джошу Доусу, Тайлеру Пейджеру и Айзеку Арнсдорфу, передает телеканал.
Ранее Трамп заявил, что не знает, сможет ли он прекратить боевые действия на Украине. При этом, по его словам, вопрос урегулирования конфликта остается для него приоритетным.