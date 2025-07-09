В казанском аэропорту задерживаются около 15 рейсов

В казанском аэропорту в среду, 9 июля, задерживаются около 15 рейсов. Из них восемь на вылет, семь — на прилет, сообщает онлайн-табло. Речь идет о рейсах из Стамбула, Душанбе, Худжанда, Сочи, Ташкента, Москвы, Антальи. Также задерживаются самолеты до Худжанда, Стамбула, Душанбе, Сочи, Антальи.