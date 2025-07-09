Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 39 лет

Примечательно, что в некоторых районах Москвы температура ночью оказалась даже выше, чем на популярных курортах. Так, в центре города, на Балчуге, столбики термометров не опускались ниже +22,6 градуса, что превышает ночные показатели в Сочи (+20 градусов). В Тушине было зафиксировано +18,8 градуса, а в Бутове — +17,2 градуса. Синоптики предупреждают, что до конца недели москвичей ждут столь же теплые ночи — около +20 градусов при обычной ночной норме для июля в +11,5 градуса.