«Реванш возьмем»: игрок «Крыльев» Хубулов — о дерби с «Акроном» на старте РПЛ

24-летний полузащитник «зелено-бело-синих» поделился ожиданиями от встречи с бывшей командой в первом туре Премьер-лиги.
Владимир Хубулов с июня 2023-го принадлежит «Крыльям». Но в прошлом сезоне играл за «Акрон» по договору аренды между двумя принципиальными соперниками. В 29 матчах чемпионата и Кубка забил шесть мячей. В основном после замен.
Этим летом вернулся в самарский клуб. Контракт с «КС» рассчитан до конца следующего розыгрыша РПЛ. 19 июля, в первом туре, встретится с бывшей командой.
«Думаю, будет хороший матч. “Крыльям” есть что доказывать в этом сезоне. Для меня игра в какой-то степени принципиальная, хотя доказывать кому-то что-то не вижу смысла. Но реванш, как минимум, возьмем», — рассказал журналисту «МК в Самаре» Хубулов.
Ранее стало известно, что полузащитник Джимми Марин отправился в Москву на медосмотр для «зелено-бело-синих».
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