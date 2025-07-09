В Москве пройдет арт-фестиваль «С чего начинается Родина?»

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Международный арт-фестиваль «С чего начинается Родина?», приуроченный к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского, пройдет в Москве на ВДНХ 15−16 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«На ВДНХ в рамках “Лета в Москве” 15−16 июля пройдет Международный арт-фестиваль “С чего начинается Родина?”. Он включает как концертную программу, так и конкурс художественных работ. Соорганизатором выступает Фонд поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — говорится в сообщении.
Фестиваль «С чего начинается Родина?» приурочен к 110-летию со дня рождения поэта-песенника Михаила Матусовского. Его стихотворения, написанные в советский период, отражают любовь к стране и все нравственные идеалы, которые остаются актуальными и в наши дни.
В зеленом театре выступят народная артистка России Лариса Долина, Этери Бериашвили и другие выдающиеся музыканты. Начало концертов в 20.00, вход свободный. Кроме того, гостей ждет демонстрация легендарных работ советского кинематографа в летнем кинотеатре-лектории ВДНХ.
«Москвичи и туристы смогут посетить шатры на Главной аллее, каждый из которых оформлен в тематике одной из известных песен на стихи Михаила Матусовского… У павильона № 1 “Центральный” можно познакомиться с выставкой, посвященной жизни и творчеству поэта-песенника. Организатором экспозиции выступает Российский национальный музей музыки. Кроме того, гостей ждут лекции и мастер-классы», — добавляется в сообщении.