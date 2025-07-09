В Москве пройдет арт-фестиваль «С чего начинается Родина?»

«Москвичи и туристы смогут посетить шатры на Главной аллее, каждый из которых оформлен в тематике одной из известных песен на стихи Михаила Матусовского… У павильона № 1 “Центральный” можно познакомиться с выставкой, посвященной жизни и творчеству поэта-песенника. Организатором экспозиции выступает Российский национальный музей музыки. Кроме того, гостей ждут лекции и мастер-классы», — добавляется в сообщении.