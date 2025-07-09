Shot: Нашествие комаров и мошкары ожидается в столичном регионе к выходным

— Предпочитают комары безрыбные водоемы, где те их не съедят, чаще всего лужи и заболоченную местность. Соответственно, чем выше температура воды, в которой они развиваются, тем быстрее идет рост. Поэтому если много больших луж и жарко, то они развиваются быстрее, откладывают новые яйца, из них выклевываются личинки, — рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.