Астрономы нашли в 3 млрд лет от Земли самую далекую галактику Вселенной

Команда из Итальянского национального института астрофизики с помощью Большого бинокулярного телескопа на вершине горы Грэм в Аризоне обнаружила самую далекую галактику Вселенной KiDS J0842+0059, она находится в 3 млрд световых лет от Земли, передает CNN.
Уточняется, что галактика относится к виду ископаемых или реликтовых галактик.
«Реликтовые галактики, совершенно случайно, не сливались ни с одной другой галактикой, остаются более или менее нетронутыми во времени. Эти объекты очень редки, потому что с течением времени вероятность слияния с другой галактикой, естественно, увеличивается», — рассказал телеканалу ведущий автор исследования Кресченцо Тортора.
По словам соавтора исследования Кьяра Спиниелло, ископаемые галактики, как правило, компактные и плотные. Они содержат собственные звезды и даже планеты, которые находятся гораздо ближе друг к другу, чем в нашей галактике.
«Они содержат миллиарды звезд такой же массы как Солнце, они не образуют никаких новых звезд — они по сути ничего не делают во времени, но представляют собой летопись. Они сформировались, когда Вселенная была очень молодой, а потом по каким-то причинам, которые мы, честно говоря, пока не понимаем, они не взаимодействовали и не сливались с другими системами», — объяснил Спиниелло.
Ученые предполагают, что галактика останется в застойном состоянии навсегда, но не могут быть уверены в этом на 100%, потому что пока не знают причин ее отказа от взаимодействия с другими галактиками, говорится в материале.
Ранее ученые впервые обнаружили на Земле метеориты с Меркурия.