Астрономы нашли в 3 млрд лет от Земли самую далекую галактику Вселенной

«Они содержат миллиарды звезд такой же массы как Солнце, они не образуют никаких новых звезд — они по сути ничего не делают во времени, но представляют собой летопись. Они сформировались, когда Вселенная была очень молодой, а потом по каким-то причинам, которые мы, честно говоря, пока не понимаем, они не взаимодействовали и не сливались с другими системами», — объяснил Спиниелло.