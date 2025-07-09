В Самаре пройдет концерт классической музыки и городская фотопрогулка

В ближайшие выходные в Самаре пройдут два культурных мероприятия на площадке музея-галереи «Заварка».
В пятницу, 11 июля, в 18:30 состоится концерт «Музыкальные витражи» (6+). Вечер камерной музыки представят скрипачка Мария Брод (Москва), пианист Николай Фефилов (Самара) и бас-тромбонист Михаил Ходош (Москва). В программе — произведения Грига, Чайковского, Крейслера, Ваксмана, Верачини.
В субботу, 12 июля, в 16:00 стартует фотопрогулка «Деревня в городе» (12+), посвящённая малоизвестной истории окраины Самары конца XIX — начала XX века. Сбор группы — в холле музея-галереи «Заварка» (ул. Самарская, 207а).
Участники вместе с фотографом и научным сотрудником музея Кириллом Гуровым исследуют особенности старинной архитектуры, фиксируя детали городской среды на камеру. Принять участие можно с любой техникой — от профессионального фотоаппарата до смартфона.
Вход на оба мероприятия — по билетам. Места ограничены.
Ранее мы писали, что жителей Самары приглашают на вечерние бесплатные показы фильмов на набережной у «Ладьи» с 10 по 13 июля.
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