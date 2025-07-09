Аэропорт Сочи сделал объявление для туристов

Задержки рейсов в аэропорту Сочи были связаны с поздним прибытием воздушных судов из других регионов. Основная причина — временные ограничения, которые ранее вводились в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. На утро 7 июля была зафиксирована задержка 38 рейсов.