Аэропорт Сочи сделал объявление для туристов

Отдельные задержки могут возникать по производственным причинам авиакомпаний.
В аэропорту Сочи стабилизировалось расписание полетов после ряда задержек, наблюдавшихся с начала недели. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Расписание полетов стабилизировалось, и аэропорт Сочи работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ТАСС. Отдельные задержки рейсов могут возникать по производственным причинам авиакомпаний.
Задержки рейсов в аэропорту Сочи были связаны с поздним прибытием воздушных судов из других регионов. Основная причина — временные ограничения, которые ранее вводились в аэропортах Поволжья, Москвы и Петербурга. На утро 7 июля была зафиксирована задержка 38 рейсов.