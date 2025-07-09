Вступительные экзамены в медколледжи ввели в Казахстане

Как рассказали в Минздраве, специальный экзамен нужно будет сдавать по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности. Теперь он станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения — на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии.
Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента.
«В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров», — отметили в Министерстве здравоохранения.
Минздрав призвал абитуриентов и их родителей внимательно ознакомиться с новыми условиями приема и заблаговременно подготовиться к прохождению специального экзамена. Дополнительная информация, образцы заданий, график экзаменов и правила прохождения доступны на официальных сайтах, в информационных системах учебных заведений.
Как подать заявку на поступление в колледж
Как сообщается на сайте Электронного правительства, подать заявление на поступление в колледж можно онлайн через портал eGov. При подаче документов пользователь может выбрать язык обучения и регион, в котором он планирует обучаться. В процессе подачи заявки на портале eGov.kz отобразится информация о ранее полученном образовании (аттестат и диплом учебных заведений), оценки абитуриента и общий балл его сертификата.
Для отдельных льготных категорий граждан система автоматически отобразит дополнительную информацию о заявителе при подаче заявки. Пользователи могут отслеживать заявку и отозвать ее при необходимости.
Отмечается, что один абитуриент может подать только одну заявку с возможностью выбора до 4-х специальностей в 4-х разных колледжах.
Для подачи заявки абитуриенту необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- перейти в раздел «Образование» и выбрать категорию «Колледжи»;
- выбрать из перечня услуг необходимую категорию документа «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»;
- заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
- подписать услугу с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с уведомлением в Личном кабинете об обработке своей заявки, которое поступит в течение указанного времени.