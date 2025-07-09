Вступительные экзамены в медколледжи ввели в Казахстане

Как рассказали в Минздраве, специальный экзамен нужно будет сдавать по одному из двух предметов в зависимости от выбранной специальности. Теперь он станет обязательным для всех поступающих на медицинские специальности (вне зависимости от формы обучения — на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии.