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Черный цвет водорослей в Анапе не связан с мазутом

Скопление темных водорослей на побережье Анапы не связано с разливом нефтепродуктов.

Источник: Оперативный штаб - Краснодарский край

Черный оттенок — результат естественного разложения органики в прогретой морской воде и не представляет угрозы для окружающей среды.

По информации Оперштаба Кубани в соцсетях, уборка водорослей на пляжах проводится систематически. Региональное управление Роспотребнадзора контролирует состояние зон отдыха: проводится анализ качества морской и питьевой воды, проверяется воздух, а также осуществляется мониторинг чистоты прибрежной территории. Эти мероприятия охватывают курорты Анапы и Темрюкского района.

Большинство прибрежных зон на Черном и Азовском морях уже доступны для отдыхающих. Однако участки в границах Анапы, а также 9 пляжей в Темрюкском районе от Веселовки до Волны временно закрыты в связи с очисткой от загрязнений.

Ранее «МК на Кубани» сообщал, что на анапских пляжах начались работы по демонтажу защитного вала.