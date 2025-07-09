Черный цвет водорослей в Анапе не связан с мазутом

Черный оттенок — результат естественного разложения органики в прогретой морской воде и не представляет угрозы для окружающей среды.
По информации Оперштаба Кубани в соцсетях, уборка водорослей на пляжах проводится систематически. Региональное управление Роспотребнадзора контролирует состояние зон отдыха: проводится анализ качества морской и питьевой воды, проверяется воздух, а также осуществляется мониторинг чистоты прибрежной территории. Эти мероприятия охватывают курорты Анапы и Темрюкского района.
Большинство прибрежных зон на Черном и Азовском морях уже доступны для отдыхающих. Однако участки в границах Анапы, а также 9 пляжей в Темрюкском районе от Веселовки до Волны временно закрыты в связи с очисткой от загрязнений.
Ранее «МК на Кубани» сообщал, что на анапских пляжах начались работы по демонтажу защитного вала.