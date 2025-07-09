«Вывезли на соседнее поле»: омичи возмутились странной чисткой кладбища

«Был пост о вывозе мусора с кладбища, красавцы, молодцы, почистили главную аллею (только главную, на остальных как мусор лежал, так и лежит). Отчитались прокуратуре, Роспотребнадзору. А теперь вопрос: какого лешего весь этот мусор скинули на сельхозугодия рядом с кладбищем? Что на это скажет прокуратура, следственный комитет? Глава администрации Лузинского сельского поселения в лице Маслова А. Н., что вы можете прокомментировать по этому поводу? А что может сказать Администрация Омского района? Видео прилагаю», — написал возмущенный ситуацией омич.