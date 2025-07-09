«Вывезли на соседнее поле»: омичи возмутились странной чисткой кладбища

Возмущенный пост про очистку от мусора кладбища в деревне Приветное Омского района появился сегодня, 9 июля, в телеграм-канале «ЧП Омск». На видео показана огромная гора мусора, которая теперь находится буквально за оградой погоста.
История с мусором на этом кладбище началась 22 июня. Жители деревни Приветное опубликовали в соцсетях фотографии огромных мусорных куч на местном погосте. В комментарии к посту представители администрации Омского района сообщили, что кладбище будет очищено к концу июня. Сегодня, 9 июля, появился пост о результате работы районных чиновников:
«Был пост о вывозе мусора с кладбища, красавцы, молодцы, почистили главную аллею (только главную, на остальных как мусор лежал, так и лежит). Отчитались прокуратуре, Роспотребнадзору. А теперь вопрос: какого лешего весь этот мусор скинули на сельхозугодия рядом с кладбищем? Что на это скажет прокуратура, следственный комитет? Глава администрации Лузинского сельского поселения в лице Маслова А. Н., что вы можете прокомментировать по этому поводу? А что может сказать Администрация Омского района? Видео прилагаю», — написал возмущенный ситуацией омич.
На опубликованных кадрах видно, как самосвал вываливает мусор в огромную кучу, которая уютно расположилась в шаговой доступности от первых кладбищенских могил. На пост оперативно отреагировали в администрации Омского района, сообщив, что специалистами ведомства было принято временное решение о складировании мусора в одном месте. Чиновники пообещали вывезти весь мусор на полигон до 25 июля.
Напомним, ранее «КП в Омске» уже сообщала о проблеме с мусором на этом кладбище. Тогда чиновники сообщили, что кладбище будет очищено к концу июня.