Быстрыкин ждет подробностей по аварийному дому в Воронеже

По словам заявительницы, здание 1961 года постройки находится в непригодном состоянии. В частности, кровля частично разрушена, в квартирах из-за постоянной сырости распространилась плесень, межэтажные перекрытия прогнили. Более того, в 2024 году кусок кирпича упал на женщину, в результате чего ей потребовалась медицинская помощь. А в прошлом месяце ветхие деревья упали на пешеходную зону вблизи дома. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не дали.