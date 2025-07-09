Быстрыкин ждет подробностей по аварийному дому в Воронеже

К главе СК РФ Александру Бастрыкину обратилась жительница Воронежа из-за ненадлежащего содержания многоквартирного дома по улице Торпедо. Об этом сообщает пресс-служба СК.
По словам заявительницы, здание 1961 года постройки находится в непригодном состоянии. В частности, кровля частично разрушена, в квартирах из-за постоянной сырости распространилась плесень, межэтажные перекрытия прогнили. Более того, в 2024 году кусок кирпича упал на женщину, в результате чего ей потребовалась медицинская помощь. А в прошлом месяце ветхие деревья упали на пешеходную зону вблизи дома. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не дали.
Любопытно, что 4 июня этого года Бастрыкин уже ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. Впрочем, тогда речь шла о проверке информации, которую опубликовали ряд СМИ. Тогда Воронежский Следком возбудил уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ).
Теперь же напрямую задействован СК. В этой связи председатель СК РФ затребовал у руководителя СУ СК России по Воронежской области Михаила Селюкова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
— В СУ СК России по Воронежской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка, — уточнили в региональном Следкоме.