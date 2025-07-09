Какие праздники отмечают 10 июля 2025 года: что категорически нельзя делать

Приглашать гостей и угощать их кашей с маслом — это блюдо считалось обрядовым и сулило удачу в делах. Помогать нуждающимся и давать милостыню — щедрость в этот день, согласно поверьям, возвращалась в виде достатка на протяжении всего года. Принимать странников и путников, предоставляя им ночлег — подражая святому Сампсону Странноприимцу. Работать в поле, особенно заниматься сенокосом до полудня — трудолюбие в этот день обещало благополучную зиму. Собирать лекарственные травы — считалось, что растения в этот период наполнены целебной силой.