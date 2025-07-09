Какие праздники отмечают 10 июля 2025 года: что категорически нельзя делать

Православные, народные и государственные праздники 10 июля 2025 года.
В среду, 10 июля 2025 года, православные верующие отметят день обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского, а все россияне — памятную дату воинской славы, посвященную Полтавской битве. Кроме того, в народном календаре эта дата известна как Самсон Сеногной — день, с которым связаны особые приметы и обычаи. Каждый из этих праздников имеет свою историю, традиции и значение для культуры нашей страны — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 10 июля 2025.
Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.
10 июля Православная Церковь празднует обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского и других старцев Оптиной пустыни — Льва, Макария, Илариона, Анатолия Старшего, Варсонофия и Анатолия Младшего. Это событие произошло в 1998 году, хотя сам преподобный Амвросий был канонизирован десятилетием ранее — в 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви.
Амвросий Оптинский (в миру Александр Гренков) родился в 1812 году в Тамбовской губернии в семье пономаря. После окончания духовной семинарии он, преодолев внутренние сомнения, в 1839 году пришел в Оптину пустынь. Здесь он принял монашеский постриг и стал одним из самых почитаемых старцев своего времени.
Несмотря на слабое здоровье и постоянные болезни, преподобный Амвросий ежедневно принимал десятки людей, нуждавшихся в духовном наставлении. К нему приезжали не только простые крестьяне, но и известные писатели — Федор Достоевский, Лев Толстой, Константин Леонтьев. Именно Амвросий стал прототипом старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы».
Старец был известен своей мудростью, которую часто облекал в простые и запоминающиеся фразы: «Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Он основал женский Шамординский монастырь, где и скончался 10 октября 1891 года.
Обретение мощей преподобного Амвросия и других оптинских старцев в 1998 году стало важным событием для православных верующих. Сегодня мощи святого покоятся во Введенском соборе Оптиной пустыни и являются объектом паломничества. Празднование в честь обретения мощей было внесено в церковный календарь по благословению Патриарха Кирилла в 2022 году.
Народный праздник 10 июля 2025.
Самсон Сеногной и его традиции.
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В народном календаре 10 июля известно как Самсон Сеногной. Название праздника связано с именем святого Сампсона Странноприимца, жившего в V-VI веках, и с сезонными особенностями — в это время часто идут проливные дожди, из-за которых скошенное сено может намокать и гнить.
Святой Сампсон родился в богатой римской семье, получил медицинское образование и бесплатно лечил бедняков. После смерти родителей он раздал имущество нуждающимся и поселился в пустыне рядом с Константинополем. Его дом всегда был открыт для странников, а сам он прославился как целитель, исцеливший даже императора Юстиниана.
На Руси день Самсона имел особое значение для крестьян, ведь 10 июля приходилось на разгар сенокоса. Погода в этот день определяла успешность заготовки сена на зиму, а значит, и благополучие домашнего скота. Существовала примета: «На Самсона дождь — семь недель то ж», то есть если в этот день шел дождь, то ненастье могло продлиться еще семь недель.
Весь день люди проводили в поле: взрослые косили траву, а дети помогали ее сушить, раскладывая на земле. Крестьяне внимательно следили за состоянием скошенного сена — если оно оставалось зеленым, то ожидался хороший урожай гречихи, а если чернело — проса.
В некоторых регионах России существовал обычай приводить лошадей к церкви для окропления святой водой. Считалось, что это защитит животных от сглаза и происков нечистой силы. Такой обряд проводили перед повторным распахиванием полей, оставленных под пар.
Что можно и нельзя делать 10 июля 2025 года.
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Народные традиции и поверья связывают с днем Самсона Сеногного определенные рекомендации и запреты, которые многие соблюдают и в наши дни.
Разрешенные действия:
Приглашать гостей и угощать их кашей с маслом — это блюдо считалось обрядовым и сулило удачу в делах. Помогать нуждающимся и давать милостыню — щедрость в этот день, согласно поверьям, возвращалась в виде достатка на протяжении всего года. Принимать странников и путников, предоставляя им ночлег — подражая святому Сампсону Странноприимцу. Работать в поле, особенно заниматься сенокосом до полудня — трудолюбие в этот день обещало благополучную зиму. Собирать лекарственные травы — считалось, что растения в этот период наполнены целебной силой.
Запрещенные действия:
Начинать финансовые дела — по народным поверьям, они могли обернуться убытками. Делать ремонт или переставлять мебель в доме — это могло нарушить благополучие домочадцев. Менять внешность, особенно стричься — существовало поверье, что это может укоротить жизненный путь. Валяться в сене — такое поведение считалось проявлением неуважения к труду и природным дарам. Работать с колючими растениями и сажать шиповник — считалось, что они могут принести в дом неприятности.
Астрологические рекомендации также советуют в этот день избегать острых споров, не принимать решений сгоряча и не планировать дальних путешествий, так как возможны задержки и другие проблемы.
Российский праздник 10 июля 2025.
День победы русской армии в Полтавском сражении.
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10 июля отмечается День воинской славы России — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении. Эта памятная дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.
Сама Полтавская битва состоялась 8 июля 1709 года (27 июня по старому стилю) и стала решающим эпизодом Великой Северной войны. В этом сражении русская армия под командованием Петра I разгромила шведское войско короля Карла XII, считавшееся одним из сильнейших в Европе.
История битвы началась с того, что после неудач в Прибалтике Карл XII решил атаковать центральную Россию и захватить Москву. Однако неблагоприятные климатические условия и тактические просчеты вынудили его повернуть на юг, через Украину. К моменту подхода к Полтаве шведская армия была ослаблена: король был ранен, треть войска потеряна, тылы атакованы казаками и калмыками.
Гарнизон Полтавы мужественно оборонялся, а тем временем Петр I подготовил поле битвы, создав систему редутов — полевых укреплений. Генеральное сражение началось ранним утром 8 июля и к 11 часам завершилось полным разгромом шведов. Потери русской армии составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными, в то время как шведы потеряли более 9 тысяч убитыми и около 3 тысяч пленными. Сам Карл XII с небольшим отрядом бежал в Османскую империю.
Полтавская победа имела огромное значение для России. Она привела к перелому в Северной войне, подорвала военное могущество Швеции и положила конец ее господству в Европе. Русская армия продемонстрировала высокую боевую подготовку и героизм, а Петр I проявил выдающиеся полководческие способности. В 1721 году Северная война завершилась полной победой России, которая укрепилась на берегах Балтийского моря и стала крупной европейской державой. В память о Полтавской битве в Санкт-Петербурге была построена Сампсониевская церковь, поскольку сражение произошло в день святого Сампсона Странноприимца. А в Петергофе установлена знаменитая скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льву», где лев символизирует Швецию. На самом поле битвы в 1852 году была заложена Сампсониевская церковь, а в 1909 году, к 200-летию сражения, основан музей-заповедник «Поле Полтавской битвы».