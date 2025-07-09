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Иркутский аэропорт принял почти два миллиона пассажиров с начала 2025 года

Рост пассажиропотока вырос на 3% по сравнению с прошлым годом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аэропорт Иркутска обслужил с начала 2025 года почти два миллиона пассажиров. Это на 3% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, значительно увеличилось количество международных авиаперевозок. В этом году за границу отправились 442 562 человека, что на 27% больше, чем в годом ранее.

— Самые популярные внутренние авианаправления — Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток. За рубежом пассажиры чаще всего выбирают Таиланд, Китай и страны СНГ, а конкретно — Бангкок, Пекин, Пхукет, Ташкент и Утапао, — уточнили в пресс-службе Иркутского аэропорта.

За полгода также зафиксировано 10 732 вылетов, обслужено более четырех миллионов килограмм груза и полмиллиона килограмм почты. Цель Иркутского аэропорта на этот год — впервые в своей истории обслужить четыре миллиона пассажиров.