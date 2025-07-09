Иркутский аэропорт принял почти два миллиона пассажиров с начала 2025 года

Аэропорт Иркутска обслужил с начала 2025 года почти два миллиона пассажиров. Это на 3% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе аэропорта, значительно увеличилось количество международных авиаперевозок. В этом году за границу отправились 442 562 человека, что на 27% больше, чем в годом ранее.