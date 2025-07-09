Из аэропорта Сочи запустили автобусы в Крым и Севастополь

Из аэропорта Сочи запустили автобусы в города Крыма, а также Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтотранса.
На территории воздушной гавани открыли новый остановочный пункт регулярных межрегиональных автобусных перевозок. Объект расположен на первой линии терминала в шаговой доступности от выхода из зоны прилета. Оттуда, в частности, можно будет добраться в Симферополь, Севастополь, Ялту и Евпаторию.
Кроме того, от аэропорта будут ходить автобусы в Ростовскую область, а также в ЛНР и ДНР. В Росавтотрансе заверили, что маршрутную сеть существенно расширят.