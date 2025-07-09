В казанском зооботсаду родились два пятнистых олененка

Маленькая олениха быстро встала на ножки и продемонстрировала свои первые неуверенные шаги. Первое кормление и знакомство с другими членами семейства также были зафиксированы на камеру. В отличие от своего брата, она оказалась более смелой и сразу заинтересовалась объективом.