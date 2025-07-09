В казанском зооботсаду родились два пятнистых олененка

На исторической территории казанского зооботсада родилось двое пятнистых оленят. В настоящее время малыши умело прячутся от любопытных посетителей.
Первым родился олененок-мальчик. Его мама проявила заботу и старалась скрыть малыша от посторонних глаз. Однако благодаря настойчивости фотографа, удалось запечатлеть момент появления второго олененка — девочки.
Маленькая олениха быстро встала на ножки и продемонстрировала свои первые неуверенные шаги. Первое кормление и знакомство с другими членами семейства также были зафиксированы на камеру. В отличие от своего брата, она оказалась более смелой и сразу заинтересовалась объективом.
Сейчас оленята успешно прячутся от внимательных глаз посетителей, и лишь самые удачливые смогут случайно наткнуться на этих очаровательных малышей, которые теперь радуют своим присутствием территорию зооботсада.
Также объявлен конкурс на имена для пятнистых оленят. Все желающие могут оставить свои варианты в комментариях под постом о конкурсе в телеграм-канале зооботсада. Итоги конкурса будут подведены 11 июля.