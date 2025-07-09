Россиянам рассказали, в какие даты лучше всего уйти в отпуск в 2026 году

«Чем больше выходных и праздничных дней выпадает на месяц, тем менее выгодно становится брать отпуск, потому что ежегодно оплачиваемый отпуск и отпускные, которые вам будут выплачиваться, будут выплачиваться за вычетом выходных и праздничных дней. Логика проста: чем больше рабочих дней в этом месяце, и вы идете в отпуск, тем больше денег вам заплатят», — передает слова Мурадяна радио Sputnik.