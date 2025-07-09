Гарбузов: столичный производитель хлебобулочных изделий обновит оборудование при поддержке города

Компания «Хлебный дом» (Холдинг «Коломенский») при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлекла льготный кредит 4,5 млрд рублей. Средства направят на закупку нового оборудования для модернизации производства. Об этом в рамках выставки ИННОПРОМ рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По словам Гарбузова, программа льготного инвескредитования от Московского Фонда помогают предприятиям модернизировать производства, увеличивать выпуск продукции и создавать рабочие места.
«Один из производителей продуктов питания привлек при содействии города 4,5 млрд рублей по льготной ставке. Средства будут направлены на техническое переоборудование завода», — добавил он.
Предприятие направит средства на закупку линий по производству хлебобулочных и замороженных изделий, создание участков начинок и упаковки, а также строительство склада. Кредит предоставлен на 5 лет с льготной ставкой (50% от ключевой ставки ЦБ).
Генеральный директор холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов заявил, что городская поддержка позволит модернизировать хлебозавод, создав высокотехнологичное производство замороженных хлебобулочных изделий. Это расширит ассортимент, что важно при растущем спросе на рынке замороженной продукции.
Напомним, что холдинг «Коломенский» в сутки выпускает свыше 1,5 тыс. тонн продукции.