Также глава Херсонской области заявил, что Эррол — человек с независимыми взглядами и отметил, что «любой голос правды — удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников». Сальдо уточнил, что в случае организации визита следует уделить особое внимание вопросам безопасности. Он выразил уверенность, что экстремисты, поддерживающие киевские власти, могут попытаться устроить теракт против столь значимого гостя, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.