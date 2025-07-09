СамГМУ выплатит по 50 тысяч рублей за предмет абитуриентам с 100 баллами по ЕГЭ

В 2025 году Самарский государственный медицинский университет вводит новую систему материальной поддержки для талантливых абитуриентов. Студенты, поступившие в СамГМУ и набравшие 100 баллов по предметам ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей за каждый максимальный результат. Таким образом, обладатели трёх стобалльных результатов смогут претендовать на сумму до 150 тысяч рублей, которая будет выплачена в конце 2025 года.