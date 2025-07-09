СамГМУ выплатит по 50 тысяч рублей за предмет абитуриентам с 100 баллами по ЕГЭ

В 2025 году Самарский государственный медицинский университет вводит новую систему материальной поддержки для талантливых абитуриентов. Студенты, поступившие в СамГМУ и набравшие 100 баллов по предметам ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей за каждый максимальный результат. Таким образом, обладатели трёх стобалльных результатов смогут претендовать на сумму до 150 тысяч рублей, которая будет выплачена в конце 2025 года.
Для абитуриентов, набравших в сумме более 270 баллов, сохраняются существующие меры поддержки. В течение первого года обучения они будут получать повышенную стипендию в размере 10 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, университет гарантирует таким студентам место в общежитии при необходимости.
Подать документы для поступления в СамГМУ можно несколькими способами:
— лично в приёмной комиссии по адресу: ул. Гагарина, 18;
— через портал Госуслуг;
— почтовым отправлением.
Эти меры направлены на привлечение в университет наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов, что соответствует стратегии развития медицинского образования в регионе.
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