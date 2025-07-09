Пламя подбиралась все ближе: новорожденную косулю выходили в Забайкалье

С ее любовью и заботой Маша набрала сил и сегодня — уже под присмотром опытного охотоведа и основателя заказника Ивана Николаевича — готова к жизни на егерском кордоне. Его ферма «Зымка» уже десятилетия занимается разведением изюбрей. Маша адаптируется к новой среде: ее «приемной мамой» стала корова Верба, а воспитанием займется внучка егеря, уже имеющая опыт ухода за косулятами.