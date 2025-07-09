Пламя подбиралась все ближе: новорожденную косулю выходили в Забайкалье

В Аргалейский заказник прибыла юная косуля по имени Маша — спасенная из лесного пожара малышка начала новую главу своей жизни под заботой профессионалов. Об этом КП-Иркутск сообщили в «Заповедном Забайкалье».
Новорожденная косуля оказалась в центре бушующего пожара. Фото: Иван Бузинов, «Заповедное Забайкалье».
— Машу доставили в заказник специалисты ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Забайкальского края», где ее передали на егерский кордон охотоведу Ивану Федорову, — рассказывают специалисты.
Судьба у Маши непростая: новорожденная косуля оказалась в центре бушующего пожара, потеряла мать, получила ожоги и могла погибнуть, но, к счастью, была спасена добровольцами, передана в зоопарк, где ее выходила заместитель директора Анна Петровна.
Маша адаптируется к новой среде: ее «приемной мамой» стала корова Верба. Фото: Иван Бузинов, «Заповедное Забайкалье».
С ее любовью и заботой Маша набрала сил и сегодня — уже под присмотром опытного охотоведа и основателя заказника Ивана Николаевича — готова к жизни на егерском кордоне. Его ферма «Зымка» уже десятилетия занимается разведением изюбрей. Маша адаптируется к новой среде: ее «приемной мамой» стала корова Верба, а воспитанием займется внучка егеря, уже имеющая опыт ухода за косулятами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стала известна судьба медведицы, забытой в заброшенном мини-зоопарке на Байкале.