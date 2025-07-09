700 уток-крякв выпустили в естественную среду в Ростовской области

700 уток-крякв выпустили в водоемы Кашарского района Ростовской области. Акцию провели с участием организации-охотпользователя. Об этом сообщил глава минприроды региона Михаил Фишкин.
— Сохранение видового разнообразия — одно из приоритетных направлений деятельности. С начала года в естественную среду обитания уже выпущено более пяти тысяч уток-крякв, — отметил Михаил Фишкин.
По словам министра, на Дону ежегодно выпускают от 7 до 11 тысяч уток. Например, в 2024 году новый дом на природе обрели 7,1 тысячи пернатых.
Напомним, ранее в регионе напомнили о периодах разрешенной охоты на сурка-байбака и европейскую косулю.
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