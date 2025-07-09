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700 уток-крякв выпустили в естественную среду в Ростовской области

Уток-крякв поселили на водоемах Кашарского района в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

700 уток-крякв выпустили в водоемы Кашарского района Ростовской области. Акцию провели с участием организации-охотпользователя. Об этом сообщил глава минприроды региона Михаил Фишкин.

— Сохранение видового разнообразия — одно из приоритетных направлений деятельности. С начала года в естественную среду обитания уже выпущено более пяти тысяч уток-крякв, — отметил Михаил Фишкин.

По словам министра, на Дону ежегодно выпускают от 7 до 11 тысяч уток. Например, в 2024 году новый дом на природе обрели 7,1 тысячи пернатых.

Напомним, ранее в регионе напомнили о периодах разрешенной охоты на сурка-байбака и европейскую косулю.

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