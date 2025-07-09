В Самарской области 30-летнюю жительницу обманул мошенник-орхидеист

В Тольятти зафиксирован случай мошенничества, жертвой которого стала 30-летняя женщина, увлекающаяся растениями. В одном из популярных сообществ она заметила объявление о продаже редкой орхидеи по привлекательной цене. Девушка сразу же связалась с продавцом, чтобы обсудить покупку.
Злоумышленники предложили внести предоплату за доставку товара из другого региона, что является распространённой практикой. После внесения предоплаты в размере 3400 рублей женщина не получила трек-номер для отслеживания отправления, что вызвало у неё обоснованные подозрения в мошеннической схеме.
Потерпевшая обратилась в полицию, которая быстро возбудила уголовное дело. В ходе расследования удалось установить владельца номера телефона и банковской карты, куда были переведены деньги. Расследование продолжается.
Правоохранительные органы предупреждают: будьте осторожны при покупке товаров для хобби, чтобы не попасться на уловки интернет-мошенников.
Ранее мы писали, что жительницу Самары обвиняют в фиктивной регистрации 97 мигрантов и их незаконном трудоустройстве.
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