Российские военные перехватили переговоры наемников ВСУ под Херсоном

Недалеко от оккупированного киевским режимом Херсона были перехвачены радиопереговоры наемников Вооруженных сил Украины, которые велись на английском и польском языках. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.
По его словам, в Херсонской области в составе украинской армии иностранные наемники чаще всего воюют в качестве операторов дронов.
«Иностранная речь слышна в радиоперехватах. Чаще всего это англичане либо поляки», — уточнил собеседник агентства.
Он объяснил более высокую концентрацию иностранных наемников на указанном участке сравнительно спокойной обстановкой и наличием крупной водной преграды.
Ранее сообщалось, что польские наемники разорвали контракты с ВСУ и сбежали из Сумской области.