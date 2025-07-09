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Российские военные перехватили переговоры наемников ВСУ под Херсоном

В районе оккупированного Херсона чаще всего встречаются наемники из Англии и Польши, сообщил представитель российских силовых структур.

Источник: Аргументы и факты

Недалеко от оккупированного киевским режимом Херсона были перехвачены радиопереговоры наемников Вооруженных сил Украины, которые велись на английском и польском языках. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

По его словам, в Херсонской области в составе украинской армии иностранные наемники чаще всего воюют в качестве операторов дронов.

«Иностранная речь слышна в радиоперехватах. Чаще всего это англичане либо поляки», — уточнил собеседник агентства.

Он объяснил более высокую концентрацию иностранных наемников на указанном участке сравнительно спокойной обстановкой и наличием крупной водной преграды.

Ранее сообщалось, что польские наемники разорвали контракты с ВСУ и сбежали из Сумской области.