На Западе объяснили, почему Трамп не спешит помогать Украине

Администрация Дональда Трампа не предприняла значимых шагов для усиления поддержки Украины, несмотря на возобновление поставок вооружений. Фактически это лишь возвращение к прежнему уровню помощи, пишет The Economist.
Отмечается, что текущие поставки оружия были инициированы еще командой Джо Байдена, а их объем будет стремительно уменьшаться до конца 2028 года. При этом с момента возвращения Трампа в Белый дом, новые обязательства по военной помощи Украине так и не были приняты.
Ситуация осложняется тем, что десятки миллиардов долларов помощи, утвержденные Конгрессом ранее, до сих пор не выделены. Республиканское большинство в законодательном органе также не спешит с новыми ассигнованиями. В недавно подписанном Трампом масштабном налогово-бюджетном законе средства для Украины вообще отсутствуют.
«Нет денег для Украины. Даже небольшие суммы для Украины в обычном бюджете Пентагона будут еще больше сокращены в соответствии с бюджетным запросом на 2026 финансовый год», — говорится в публикации.
Эксперты отмечают, что лучшим объяснением позиции Трампа может служить его двойственное отношение к ситуации: хотя американский президент явно не хочет увеличивать расходы на помощь Украине, он также понимает, что ее поражение станет серьезным геополитическим ударом для США.
Накануне Трамп сообщил, что ему неизвестно, кто именно на время приостановил поставки оружия Украине. Глава Белого дома заявил о намерении не только продолжить поставки вооружений Киеву, но и увеличить их объемы.