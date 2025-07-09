На Западе объяснили, почему Трамп не спешит помогать Украине

Отмечается, что текущие поставки оружия были инициированы еще командой Джо Байдена, а их объем будет стремительно уменьшаться до конца 2028 года. При этом с момента возвращения Трампа в Белый дом, новые обязательства по военной помощи Украине так и не были приняты.