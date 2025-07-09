Названы продукты, доставку которых нельзя заказывать летом, чтобы не попасть в больницу

Собеседница издания обратила внимание на то, что зачастую у клиентов сервисов доставки еды может подолгу висеть статус о том, что заказ собран и ждет курьера. Она отметила, что в этой ситуации собранные продукты лежат в пакете, ожидая, когда их заберет человек, и эти минуты могут испортить еду.