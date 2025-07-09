Названы продукты, доставку которых нельзя заказывать летом, чтобы не попасть в больницу

В летний период популярные сервисы доставки могут стать источником серьезных проблем для здоровья. В беседе с Life.ru эксперт Асият Абдуллаева раскрыла, какие продукты нельзя заказывать домой, чтобы не оказаться на больничной койке.
Собеседница издания обратила внимание на то, что зачастую у клиентов сервисов доставки еды может подолгу висеть статус о том, что заказ собран и ждет курьера. Она отметила, что в этой ситуации собранные продукты лежат в пакете, ожидая, когда их заберет человек, и эти минуты могут испортить еду.
Абдуллаева выделила ряд категорий блюд, становящихся «бомбой замедленного действия» при нарушении температурного режима или длительной транспортировке. Так, в черный список, по словам эксперта, входят готовые блюда без термической обработки, а именно тартары, суши и роллы, требующие строжайшего соблюдения температурного режима и срока годности. Кроме того, собеседница издания указала, что опасность также представляют любые торты и пирожные со сливочным, белковым или заварным кремом, которые без холодильника превращаются в рассадник бактерий.
Как заметила специалист, в зоне риска также оказались продукты с коротким сроком годности, например, йогурты и свежие молочные продукты, рискующие испортиться еще до приезда курьера. К тому же Абдуллаева добавила, что салаты, заправленные майонезом, представляют собой опасный готовый продукт, который может испортиться в жару, и его могут привезти уже несвежим.
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