От испуга бросил его на дороге: в Башкирии из-за пьяного подростка-питбайкера погиб его друг

В Баймакском районе Башкирии подросток погиб после падения с питбайка. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
После распития спиртного двое мальчиков отправились на двухколесном транспорте к местной смотровой площадке, чтобы встретить там рассвет. На обратном пути из-за отсутствия у юного водителя навыков управления 17-летний пассажир упал на проезжую часть.
Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался на пятые сутки. Водитель, испугавшись, скрылся с места происшествия, но спустя время его задержали. Выяснилось, что родители 16-летнего подростка знали, что их сын периодически использует питбайк родственника, не имея при этом соответствующих прав.
Владельца транспортного средства (дядю подростка) привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без водительского удостоверения.
Сам несовершеннолетний привлечен к ответственности за пьяное вождение без прав, а также за езду без шлема.
Все материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
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