От испуга бросил его на дороге: в Башкирии из-за пьяного подростка-питбайкера погиб его друг

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался на пятые сутки. Водитель, испугавшись, скрылся с места происшествия, но спустя время его задержали. Выяснилось, что родители 16-летнего подростка знали, что их сын периодически использует питбайк родственника, не имея при этом соответствующих прав.