Семью из пяти человек забили палками и сожгли из-за подозрений в колдовстве: все началось со смерти мальчика

В Индии семью из пяти человек забили палками до смерти и сожгли из-за подозрений в колдовстве. Об этом сообщает газета Independent.
Как отмечает издание, все произошло в деревне Тетгама на востоке страны. Там накануне умер несовершеннолетний мальчик, в чем сразу же обвинили местную семью. Их заподозрили в колдовстве. Поэтому жители объединились, вооружились оружием и отправились мстить.
Подробности произошедшего в дальнейшем пока выясняются полицией. По предварительной версии, семью из пяти человек сначала забили до смерти, а затем сожгли тела.
«Сожжены ли они заживо или подожжены после смерти — ведётся расследование», — сказал Панкадж Кумар Шарма, местный полицейский.
Не менее ужасающий случай недавно произошел в США. Там 24-летняя девушка внезапно умерла на работе. Причина ухода из жизни оказалась крайне странной — на нее могла сесть менеджер. Теперь полиция ведет расследование инцидента.