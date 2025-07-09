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Семью из пяти человек забили палками и сожгли из-за подозрений в колдовстве: все началось со смерти мальчика

В Индии до смерти забили и сожгли большую семью, подозреваемую в колдовстве.

В Индии семью из пяти человек забили палками до смерти и сожгли из-за подозрений в колдовстве. Об этом сообщает газета Independent.

Как отмечает издание, все произошло в деревне Тетгама на востоке страны. Там накануне умер несовершеннолетний мальчик, в чем сразу же обвинили местную семью. Их заподозрили в колдовстве. Поэтому жители объединились, вооружились оружием и отправились мстить.

Подробности произошедшего в дальнейшем пока выясняются полицией. По предварительной версии, семью из пяти человек сначала забили до смерти, а затем сожгли тела.

«Сожжены ли они заживо или подожжены после смерти — ведётся расследование», — сказал Панкадж Кумар Шарма, местный полицейский.

Не менее ужасающий случай недавно произошел в США. Там 24-летняя девушка внезапно умерла на работе. Причина ухода из жизни оказалась крайне странной — на нее могла сесть менеджер. Теперь полиция ведет расследование инцидента.