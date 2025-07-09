Семью из пяти человек забили палками и сожгли из-за подозрений в колдовстве: все началось со смерти мальчика

Как отмечает издание, все произошло в деревне Тетгама на востоке страны. Там накануне умер несовершеннолетний мальчик, в чем сразу же обвинили местную семью. Их заподозрили в колдовстве. Поэтому жители объединились, вооружились оружием и отправились мстить.