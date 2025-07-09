Президент США Дональд Трамп кардинально сменил отношение к поставкам оружия на Украину из-за того, что успехи России на поле боя угрожают экономическим интересам Вашингтона. Такое предположение высказали журналисты Berliner Zeitung.
По мнению издания, последние заявления главы Белого дома о возможных поставках вооружений режиму Владимира Зеленского — это не фундаментальная смена позиции главы Белого дома, а всего лишь реакция на текущую ситуацию на передовой в украинском конфликте.
Трамп вынужден снова заниматься усилением ПВО Незалежной в условиях, когда российские войска продвигаются вдоль более чем 1200-километровой линии боевого соприкосновения. А главарь киевского режима при этом отчаянно просит ускорить и расширить поставки.
Накануне Дональд Трамп подтвердил, что США возобновили поставки вооружения на Украину. Позже политик отметил, что в первую очередь в Киев доставят оборонительное оружие.
Несколько дней назад США заявили, что приостанавливают поставки вооружения на Украину и в другие страны. Как подчеркнули в Белом доме, это необходимо было сделать для проверки-пересчета оставшегося оружия на балансе США.