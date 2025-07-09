Гидравлические испытания теплосетей в среду пройдут в пяти районах Петербурга

В Выборгском районе испытания запланированы на магистральных, распределительных и внутриквартальных теплосетях в зоне, ограниченной: Выборгским шоссе, Поклонногорской улицей, ж/д путями, Удельным проспектом, Заславской улицей, Костромским проспектом, Калязинской улицей, Ярославским проспектом, Енотаевской улицей, проспектом Энгельса, Рашетовой, улицами Витковского и Жака Дюкло, Лиственной улицей (уч. 1), Северным и Тихорецким проспектам, улицей Веденеева, Светлановским и проспектом Луначарского, улицей Ушинского и Суздальским проспектом. Кроме этого, будут проверять сети в районе котельной Парнас-4: улицы Федора Абрамова, Михаила Дудина (на границе очистных сооружений), Заречная, 8-й Верхний переулок, проспект Культуры, 5-й и 4-й Верхние переулки, проспект Энгельса.