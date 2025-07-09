«Позволяют защитить и сохранить жизнь бойца на поле боя». Госкомвоенпром показал белорусских боевых роботов

Речь идет о роботизированных комплексах, позволяющих защитить и сохранить жизнь бойца на поле боя. Линейку роботизированных боевых гусеничных платформ разработали в конструкторском бюро «Дисплей». В Госкомвоенпроме отметили, что роботы выпускаются под уже известным брендом предприятия «Адунок»: «Адунок-М120», «Адунок-М200», «Адунок-М250», «Адунок-М700».