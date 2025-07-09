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«Позволяют защитить и сохранить жизнь бойца на поле боя». Госкомвоенпром показал белорусских боевых роботов

Госкомвоенпром представил белорусских боевых роботов, спасающих жизни солдат.

Источник: Комсомольская правда

В Госкомвоенпроме показали белорусских боевых роботов, которые спасают жизни солдат на поле боя.

Речь идет о роботизированных комплексах, позволяющих защитить и сохранить жизнь бойца на поле боя. Линейку роботизированных боевых гусеничных платформ разработали в конструкторском бюро «Дисплей». В Госкомвоенпроме отметили, что роботы выпускаются под уже известным брендом предприятия «Адунок»: «Адунок-М120», «Адунок-М200», «Адунок-М250», «Адунок-М700».

Друг от друга платформы отличаются размерами, массой и грузоподъемностью. На роботизированных комплексах могут быть размещены дистанционно управляемые средства огневого поражения. Еще роботами могут доставляться грузы, боеприпасы, они могут эвакуировать раненых.

Разработана линейка белорусских роботизированных боевых гусеничных платформ. Фото: Госкомвоенпром.

— Роботы способны действовать на расстоянии до 2,5 километров от оператора и доставлять грузы, которые весят до 700 килограммов, — прокомментировали в комитете.

Сейчас изделия «Адунок-М» еще проходят испытания и демонстрируют свои возможности.

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