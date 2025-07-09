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Соцсети Бейонс заспамили русские фанаты из-за триколора

Социальные сети американской исполнительницы Бейонсе спамят российские поклонники после её появления на публике в наряде, стилизованном под триколор РФ.

Социальные сети американской исполнительницы Бейонсе спамят российские поклонники после её появления на публике в наряде, стилизованном под триколор РФ.

Фанаты делятся с ней кулинарными советами по приготовлению блинов, исполняют песни группы «Любэ» и выражают надежду на её участие в Интервидении, передает RT.

Кроме того, часть подписчиков допускает, что столь необычный выбор костюма мог быть спровоцирован невероятной популярностью певицы Надежды Кадышевой.

Ранее появилась информация о том, что Бейонсе появилась перед публикой в эффектном образе, вызвавшем живой интерес у русскоязычной аудитории. Артистка была запечатлена на фотографиях в сапогах, перчатках и облегающем боди, декорированном стразами и бахромой. Ключевой деталью наряда стало его исполнение в палитре российского флага — белый, синий, красный. На других снимках исполнительница предстала в шляпе и плаще с удлиненным шлейфом, выдержанных в аналогичной цветовой гамме.

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