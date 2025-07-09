Соцсети Бейонс заспамили русские фанаты из-за триколора

Ранее появилась информация о том, что Бейонсе появилась перед публикой в эффектном образе, вызвавшем живой интерес у русскоязычной аудитории. Артистка была запечатлена на фотографиях в сапогах, перчатках и облегающем боди, декорированном стразами и бахромой. Ключевой деталью наряда стало его исполнение в палитре российского флага — белый, синий, красный. На других снимках исполнительница предстала в шляпе и плаще с удлиненным шлейфом, выдержанных в аналогичной цветовой гамме.