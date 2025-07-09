«Команда сформирована»: глава совета директоров «КС» Яковлев — о готовности клуба к чемпионату

Будут точечные усиления.
В минувшем розыгрыше Премьер-лиги волжане стали десятыми с 31 очком. После команду покинул главный тренер Игорь Осинькин. Его сменил Магомед Адиев. Также в июле уйдут гендиректор Роберт Тер-Абрамян с замом Русланом Пименовым.
Но «зелено-бело-синие» продолжают подготовку к новому сезону. Команду усилили Вадим Раков, Алексей Сутормин и Никита Кокарев. В ближайшее время официально объявят о переходах Ильи Лепского и Константина Марадишвили. В пути — Джимми Марин.
«Считаю, команда сформирована. Она классная и боевая. Все глаза горят, самое главное. Взяли аналитика и людей, которые будут отвечать за здоровье наших футболистов. Смотрим по дополнительным моментам в плане восстановления», — объяснил глава совета директоров «Крыльев» Дмитрий Яковлев журналисту «МК в Самаре».
Добавил: до начала сезона сделают еще несколько точечных усилений. Пока без фамилий, но задумки есть.
«По аренде, если будет возможность, надо выжить максимум с игроков, чтобы взять на контракт. Те, кого взяли, уверен, вольются в “Крылья”. В будущем по ним сделаем предложения, от которых не смогут отказаться. Думаю, в этом году они будут на голову выше, чем в прошлом. Могут стать нашими», — подчеркнул Яковлев.
Задачи прежняя — первая восьмерка.
Отдельно Дмитрий Яковлев заявил, что волжане в новом сезоне однозначно должны быть в топ-8 лиги.
«По бюджету мы явно не восемь, специально сделали все, чтобы себя в определенные рамки поставить. У нас есть куда бюджетные средства запускать. Готовы и будем очень много строить спортивных объектов. Сейчас нужно более сбалансированный менеджмент вести. Показываем всем, как можно без денег формироваться», — сказал глава совета директоров «КС».
Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов поделился ожиданиями от встречи с «Акроном» в первом туре РПЛ. За «красно-черных» он выступал в прошлом сезоне по договору аренды.
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