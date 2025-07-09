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В Саратовской области уничтожили мужчину, который готовил теракт

В Саратовской области задержали мужчину, готовившего теракт на железнодорожном мосту. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. Об этом сообщает ФСБ.

Срочная новость.

В Саратовской области задержали мужчину, готовившего теракт на железнодорожном мосту. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. Об этом сообщает ФСБ.