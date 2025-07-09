В Волгограде осужден сотрудник Гостехнадзора из-за взятки за бездействие

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что начиная с конца 2023 года осужденный систематически получал денежные средства в качестве вознаграждения за постановку на учет специализированной техники без проведения необходимого осмотра и проверки идентификационных номеров агрегатов. Отмечается, что виновный также получал денежные средства за оформление документов о прохождении технического осмотра без его фактического осуществления.