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В России разработали локатор, способный «видеть» малозаметные беспилотники

Госкорпорация «Ростех» представила трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ).

Холдинг «Росэл», входящий в состав госкорпорации «Ростех», разработал трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ), способный обнаруживать малозаметные объекты. Об этом сообщил «Ростех».

«Главное преимущество устройства и отличие от традиционных радиолокаторов — отсутствие собственного излучения. Это делает его незаметным для радиоразведки, что обеспечивает защиту изделия и его оператора от обнаружения», — отметили в корпорации.

С помощью локатора можно обнаруживать легкомоторные самолеты, находящиеся в нескольких десятках километров, и широкий спектр стелс-объектов (сделанных по технологии малозаметности), в том числе беспилотники на оптоволокне.

Добавим, до конца лета в России испытают первый прототип лазерного антидронового «лучемета», разрабатываемый в рамках проекта «Посох». Его готовят, в частности, для поражения беспилотников типа украинского аппарата «Лютый».