В России разработали локатор, способный «видеть» малозаметные беспилотники

Холдинг «Росэл», входящий в состав госкорпорации «Ростех», разработал трехкоординатный пассивный когерентный локатор (3D ПКЛ), способный обнаруживать малозаметные объекты. Об этом сообщил «Ростех».
«Главное преимущество устройства и отличие от традиционных радиолокаторов — отсутствие собственного излучения. Это делает его незаметным для радиоразведки, что обеспечивает защиту изделия и его оператора от обнаружения», — отметили в корпорации.
С помощью локатора можно обнаруживать легкомоторные самолеты, находящиеся в нескольких десятках километров, и широкий спектр стелс-объектов (сделанных по технологии малозаметности), в том числе беспилотники на оптоволокне.
Добавим, до конца лета в России испытают первый прототип лазерного антидронового «лучемета», разрабатываемый в рамках проекта «Посох». Его готовят, в частности, для поражения беспилотников типа украинского аппарата «Лютый».