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Главную площадь Екатеринбурга превратят в зеленую зону

В Екатеринбурге средства от туристического налога потратят на площадь 1905 года.

Источник: Комсомольская правда

Парковку на площади 1905 года планируется переделать в зелёную зону на средства, полученные от туристического налога. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире ОТВ.

С начала 2025 года город собрал 28 миллионов рублей туристического налога. Часть этих средств будет направлена на проведение фестиваля «Лето на площади», который продлится до конца сентября.

— Деньги направляются как на благоустройство общественных пространств, которые любимы туристами, так и на поддержку событийных мероприятий, — рассказал Алексей Орлов.

Власти рассчитывают собрать около 100 миллионов рублей турналога в течение года, чтобы финансировать такие мероприятия, как ИННОПРОМ, «Лето на площади» и другие.

Проведение подобных мероприятий поспособствует развитию туризма и повышению уровня сервиса в Екатеринбурге.