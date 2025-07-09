Главную площадь Екатеринбурга превратят в зеленую зону

Парковку на площади 1905 года планируется переделать в зелёную зону на средства, полученные от туристического налога. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире ОТВ.
С начала 2025 года город собрал 28 миллионов рублей туристического налога. Часть этих средств будет направлена на проведение фестиваля «Лето на площади», который продлится до конца сентября.
— Деньги направляются как на благоустройство общественных пространств, которые любимы туристами, так и на поддержку событийных мероприятий, — рассказал Алексей Орлов.
Власти рассчитывают собрать около 100 миллионов рублей турналога в течение года, чтобы финансировать такие мероприятия, как ИННОПРОМ, «Лето на площади» и другие.
Проведение подобных мероприятий поспособствует развитию туризма и повышению уровня сервиса в Екатеринбурге.