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ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся на железнодорожном мосту по указке Киева

ФСБ ликвидировала мужчину, готовившего взрыв ж/д моста в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности России обезвредила опасного преступника, планировавшего взрыв железнодорожного моста в Саратовской области. По данным ведомства, при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, после чего был нейтрализован.

Операция проводилась в момент, когда подозреваемый извлекал взрывчатые вещества из заранее подготовленного тайника. Как установили следователи, российский гражданин поддерживал связь с представителями Украины и после совершения теракта собирался выехать за границу для участия в боевых действиях.

На месте происшествия оперативники обнаружили значительный арсенал: 11 килограммов взрывчатки, пистолет Макарова и боеприпасы к нему.

Ранее сообщалось, что молодая москвичка, видео задержания которой опубликовала ФСБ, была арестована в конце июня по подозрению в попытке заложить СВУ под автомобиль по заданию кураторов с Украины.