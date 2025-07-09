ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся на железнодорожном мосту по указке Киева

Операция проводилась в момент, когда подозреваемый извлекал взрывчатые вещества из заранее подготовленного тайника. Как установили следователи, российский гражданин поддерживал связь с представителями Украины и после совершения теракта собирался выехать за границу для участия в боевых действиях.