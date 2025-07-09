ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся на железнодорожном мосту по указке Киева

Федеральная служба безопасности России обезвредила опасного преступника, планировавшего взрыв железнодорожного моста в Саратовской области. По данным ведомства, при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, после чего был нейтрализован.
Операция проводилась в момент, когда подозреваемый извлекал взрывчатые вещества из заранее подготовленного тайника. Как установили следователи, российский гражданин поддерживал связь с представителями Украины и после совершения теракта собирался выехать за границу для участия в боевых действиях.
На месте происшествия оперативники обнаружили значительный арсенал: 11 килограммов взрывчатки, пистолет Макарова и боеприпасы к нему.
Ранее сообщалось, что молодая москвичка, видео задержания которой опубликовала ФСБ, была арестована в конце июня по подозрению в попытке заложить СВУ под автомобиль по заданию кураторов с Украины.