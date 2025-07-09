В Самаре 56% жителей считают 28 дней недостаточными для отдыха

У 67% работающих жителей Самарской области ежегодный отпуск составляет стандартные 28 дней. Однако 22% респондентов сообщили, что отдыхают дольше четырёх недель, а 11% наоборот, получают менее месяца отпуска. Чаще всего о сокращённом времени отдыха говорили сотрудники розничной торговли (27%), автомобильной сферы (26%), а также специалисты по продажам и работники HoReCa (по 20%).
Любопытный факт: 56% участников опроса признались, что установленного количества отпускных дней им недостаточно для полноценного восстановления. Они считают, что продолжительность отпуска следует пересмотреть в сторону увеличения. Особенно остро в этом нуждаются маркетологи, рекламщики и PR-специалисты 70% из них высказались за удлинение отдыха. В ИТ-отрасли неудовлетворён отпуском каждый второй (53%), среди медиков и фармацевтов 50%, а также около половины сотрудников закупок, строительства и недвижимости (по 49%).
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