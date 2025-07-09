В Самаре 56% жителей считают 28 дней недостаточными для отдыха

Любопытный факт: 56% участников опроса признались, что установленного количества отпускных дней им недостаточно для полноценного восстановления. Они считают, что продолжительность отпуска следует пересмотреть в сторону увеличения. Особенно остро в этом нуждаются маркетологи, рекламщики и PR-специалисты 70% из них высказались за удлинение отдыха. В ИТ-отрасли неудовлетворён отпуском каждый второй (53%), среди медиков и фармацевтов 50%, а также около половины сотрудников закупок, строительства и недвижимости (по 49%).