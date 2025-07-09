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Ремонт моста начался на трассе Р-177 в Нижегородской области

Износ его конструктивных элементов составляет более 80%

Источник: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Капремонт моста через Люнду начался на трассе Р-177 в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Мост расположен на 116-м км автодороги в районе населенного пункта Боковая в Семеновском округе. Он был построен 60 лет назад, а сейчас износ его конструктивных элементов составляет более 80%. Общее состояние признали неудовлетворительным.

В связи с ремонтом переправы движение организуют по временной двухполосной дороге. Максимально разрешенная скорость — 40 км/ч.

По завершении капремонта длина моста составит 13 м, а ширина увеличится до 17,2 м. Повысится и грузоподъемность переправы: по ней смогут проезжать машины массой 80 т с нагрузкой на ось — 20 т.