Ремонт моста начался на трассе Р-177 в Нижегородской области

Капремонт моста через Люнду начался на трассе Р-177 в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».
Мост расположен на 116-м км автодороги в районе населенного пункта Боковая в Семеновском округе. Он был построен 60 лет назад, а сейчас износ его конструктивных элементов составляет более 80%. Общее состояние признали неудовлетворительным.
В связи с ремонтом переправы движение организуют по временной двухполосной дороге. Максимально разрешенная скорость — 40 км/ч.
По завершении капремонта длина моста составит 13 м, а ширина увеличится до 17,2 м. Повысится и грузоподъемность переправы: по ней смогут проезжать машины массой 80 т с нагрузкой на ось — 20 т.